Геращенко идиотничает в Минске даже без всяких директив

24.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские переговорщики, обсуждающие судьбу Донбасса в Минске, зачастую работают как волонтеры, государство не обеспечивает их ни финансами, ни директивами на предстоящие встречи.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил экс-представитель Украины на переговорах в Минске, бывший посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, что происходило тогда и происходит сейчас – это волонтерство… Но есть вещи, которые не могут делаться. Скажем, позиция государства директивы. Нет на сегодняшний день в Украине технической структуры, которая обеспечивает информацией, аналитикой работу тех, кто ведет переговоры. И мы иногда приезжали на переговоры, а у нас на руках даже нет установочной директивы на ведение переговоров», – заявил Бессмертный.

Ранее украинский политолог Александр Семченко призвал победителя президентских выборов Владимира Зеленского исключить из состава переговорщиков в Минске вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко.

«Больше всего противодействует гуманитарным начинаниям, в том числе обмену пленных, с украинской стороны Ирина Геращенко. Поэтому, может быть выведут Геращенко, эту сумасшедшую даму, засевшую в президиуме Верховной Рады (это моё оценочное суждение, может, психиатр даст более подробный диагноз). О ней ходит много слухов, в том числе, о том, что она практически рабами торгует. То есть, она на обменах как-то зарабатывает», – заявлял Семченко.