01.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Геращенко истерит из-за результатов выборов в Италии

Европейским партнерам Киева будет непросто сохранить единство в вопросе продления антироссийских санкций.

Об этом в интервью киевскому журналу “Фокус” заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Она подчеркнула, что Украина будет настаивать на сохранении антироссийских санкций ЕС и передаче ей контроля на границе ЛДНР и России, но переживает из-за результатов выборов в Италии, где победили сторонники нормализации отношений с Россией.

“Тут у нас тоже есть риски, потому что в Италии пришли к власти силы, которые не скрывают своих симпатий к Кремлю и даже внесли в коалиционное соглашение пункт о снятии санкций с РФ. Нашим партнерам в ЕС будет непросто сохранять единство в вопросе продления санкций. Еще один риск – это Brexit, потому что Великобритания всегда была жестко настроена в отношении санкций”, – сказала Геращенко.