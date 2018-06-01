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Геращенко истерит из-за результатов выборов в Италии
Европейским партнерам Киева будет непросто сохранить единство в вопросе продления антироссийских санкций.
Об этом в интервью киевскому журналу “Фокус” заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
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Она подчеркнула, что Украина будет настаивать на сохранении антироссийских санкций ЕС и передаче ей контроля на границе ЛДНР и России, но переживает из-за результатов выборов в Италии, где победили сторонники нормализации отношений с Россией.
“Тут у нас тоже есть риски, потому что в Италии пришли к власти силы, которые не скрывают своих симпатий к Кремлю и даже внесли в коалиционное соглашение пункт о снятии санкций с РФ. Нашим партнерам в ЕС будет непросто сохранять единство в вопросе продления санкций. Еще один риск – это Brexit, потому что Великобритания всегда была жестко настроена в отношении санкций”, – сказала Геращенко.
Метки: антироссийские санкции, Брексит, Ирина Геращенко, Италия
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