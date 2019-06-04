Геращенко надеется, что Зеленский будет «жить по новому», хотя получается у него пока плохо

04.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Соратница бывшего президента Петра Порошенко и первый вице-спикер ВР Уураины Ирина Геращенко прокомментировала тезисы, подготовленные МИД Украины и прозвучавшие во время визита президента Владимира Зеленского в Брюссель, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Геращенко написала на своей страничке в соцсети.

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Политик считает, что новая команда повторяет тезисы, подготовленные своими предшественниками.

“Итак, закрепление курса на ЕС и НАТО в Конституции было правильным решением, а не «предвыборным популизмом Порошенко», как нам кричали с трибун ВР и телеканалов.

Итак, никаких будапештских, женевских, марсианских и других форматов, которые рекламировали во время избирательной кампании критиканы Минска, не существует в природе, и новая команда не только клянется в Брюсселе, что «выполнять Минск», но и в полном составе переназначил группу, сформированную Порошенко (я не считаюсь)”, – пишет Геращенко, уволенная из ТКГ в Минске.

По мнению Геращенко, “лучшее, что может сделать новая команда- это продолжать курс Порошенко”.

По ее мнению, продолжать курс Порошенко у команды Зеленского получается плохо – “пока без твердости ПП (Петра Порошенко – Ред), жестко стоял на своем в отстаивании украинского интереса в диалоге с Западом, напоминая о невыполнении РФ минских соглашений, потому что это правда. И не всегда Западу это нравилось, кстати. Но если новая команда продолжает внешнеполитический курс Порошенко – то это единственно правильное решение, которое они должны сделать. Ничего своего, нового, у них априори пока нет. Весна пришла и ушла, пришло лето и реализм”, – считает соратница Порошенко.

“О, сколько еще странных открытий готовят нам ближайшие месяцы и год, когда ежедневно и еженедельно будет выясняться, что новая команда по сути, продолжает “жить по-новому”, – считает Геращенко, намекая на предвыборный лозунг Порошенко, с которым тот шел на выборы и победил в 2014 году.