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09.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина
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Геращенко негодует: «Европа идет на примирение с Россией»

Новости Украины

Бездеятельность киевских властей приводит к тому, что в Европе всё меньше вспоминают о Донбассе на фоне якобы потепления отношений с РФ.

Об этом в своём видеоблоге заявила вице-спикер Верховной рады, соратница экс-президента Петра Порошенко по «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завтра европейцы будут встречать украинского премьер-министра Шмыгаля, потому что он едет туда на совет Украина – ЕС. У него там будут высокие встречи, и всё это происходит, как мы видим, на фоне определённого примирения с РФ, оправдания «Северного потока-2», по сути, закрытия глаз на ситуацию с Навальным и нарушением прав человека в РФ, абсолютного молчания в ЕС о ситуации на Донбассе.

Когда вы помните последние заявления европейских лидеров о том, что на Донбассе продолжается война? О том, что там убивают и ранят украинских солдат? Но почему они должны делать такие заявления, если этого не делает сама Украина?» – возмущалась Геращенко.

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