Геращенко: Обмен – это «зрада» с далеко идущими последствиями

30.12.2019, Киев, Михаил Рябов

Выдача Украиной на обмен с Донбассом бойцов «Беркута» будет иметь далеко идущие последствия, опасается экс-вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Она призвала не критиковать то, что Украина отдала больше пленных, чем республики Донбасса. «Мы получаем домой Героев, отдавая РФ и подконтрольной ей боевикам человеческий шлак и нелюдей», – пишет Геращенко в своем блоге.

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Однако, по ее словам, главная угроза нынешнего обмена – выдача бойцов «Беркута».

«То, что происходит сейчас – это прелюдия, зондаж общественного мнения по предстоящей амнистии. В 2014 мы четко прописали, кто не попадает под амнистию – террористы, причастные к сбитому МН-17, убийцы, насильники, что издевались над нашими заложниками. Теперь, после «всех установленных», похоже, что амнистировать будут всех. Лишь бы поставить галочку, что «война закончена», – сокрушается подельница Петра Порошенко.

«Большинство государств – союзников Украины, которые сегодня в эйфории, как и после нормандского саммита, никогда и ни при каких обстоятельствах не отдали бы своих террористов другому государству, осознавая, что это только усилит террористические риски в стране. Но сейчас они стремятся закрыть вопрос Донбасса исключительно за счет Украины, если мы сами на это соглашаемся. Но правда и в том, что они не особо давили на Путина в вопросах заложников», – уточняет Геращенко.

«Истории и связи с РФ, с ФСБ всех этих завербованных предателей и вырожденцев, переданных ОРДЛО, а на самом деле Москве , должны быть известны обществу. Чтобы «уставшие от войны» понимали цену, которую Украина платит за независимость», – призвала она.