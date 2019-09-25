25.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, ООН, Политика, Украина
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Геращенко понравилось выступление Зеленского в ООН. Так бы мог выступить и Порошенко

Бывшая первый вице-спикер ВР, а ныне нардеп от партии Петра Порошенко “Европейская солидарность” Ирина Геращенко похвалила выступление президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Геращенко назвала выступление президента “достойным” и с удовлетворением констатировала, что Зеленский озвучил позицию, под которой мог бы подписаться и Порошенко.

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“Выступление президента Зеленского на открытые 74 сессии Генассамблеи ООН – достойное. Назвал РФ тем, кем она является – агрессором, правильные акценты о Донбассе, вспомнил Василия Слипака”, – написала политик.

Вместе с тем, Геращенко отнесла к минусам выступления Зеленского то, что он не упомянул о требовании ввести на Донбасс миротворцев ООН. Она связывает это с тем, что, по ее мнению, в команде Зеленского пока отказалась от этой идеи.

“Хотя мне кажется, что миротворцы под эгидой ООН как раз должны были получить широкий мандат временной администрации, способствовать демилитаризации региона и способствовать подготовке к местным выборам”, – добавила Геращенко.

Неудачный пиар-ход президентского офиса высмеял нам своей страничке в соцсети и популярный видеоблогер Анатолий Шарий.

“Зеленский в ООН принес пулю. В ближайшие часы мемы о куске автобуса и паспортах погасят рейтинг процента на 3. Давайте. Мочите себя. Закапывайте”, – написал он.

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