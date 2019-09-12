Геращенко пострадала из-за «зеленых человечков»

12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины лишил права сопредседателя фракции Европейская Солидарность Ирину Геращенко посещать пленарные заседания из-за “критики зеленых человечков”,передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Николай Княжицкий.

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“Сегодня 6 слуг народа в регламентном комитете лишили права сопредседателя фракции Европейская Солидарность посещать пленарные заседания. Их оскорбило то, что Ирина критиковала зеленых человечков”, – написал Княжицкий, но не уточнил, как долго будет действовать запрет.

Он напомнил, что Геращенко во время выступления не называла имен, названий. Княжицкий также назвал подобные действия “диктатурой власти”.

Ранее Геращенко заявила, что ее вызвали “на ковер” из-за высказываний в ВР.

Как сообщал УНН, накануне фракция политической партии “Европейская солидарность” устроила акцию протеста возле трибуны ВР во время выступления сопредседателя фракции Ирины Геращенко.

Отметим, что Ирина Геращенко во время своего выступления, вероятно, сравнила “зеленых человечков” из “Слугой народа”.

Она сказала, что “зеленые человечки” захватили Крым, а теперь еще и украинский парламент.