Геращенко прикрылась Путиным

21.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Пенсионеры Украины заслуживают свои пенсии, но именно президент России Владимир Путин виноват в том, что Киев отказывается их выплачивать.

Об этом вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила в украинском парламенте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что мы должны бороться и за возвращение территорий, и за людей, которые там [в ЛДНР] остаются. Мы должны делать ставку на молодёжь. Отбрасываю все спекуляции касаемо того, что якобы Украины нарушает свои обязательства по начислению пенсий тем пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях.

Парламент принял совершенно справедливые решения по определению статуса временно оккупированных территорий. Эффективный контроль, который сегодня совершает Россия над этими территориями, и согласно Женевской конвенции третьему протоколу, именно страна-оккупант несёт ответственность за ту гуманитарную, социальную, и в первую очередь ситуацию с безопасностью, которую она создала на оккупированных территориях.

Очень важно то, что Украина выполняет свои обязательства и насчитывает пенсии. Точно также мы должны быть честными и сказать, что пока территории являются оккупированными, там нет пенсионного фонда, государственных банков, потому почтальону украинскому или инкассаторской машине туда просто нереально заехать», – сказала Геращенко.

Она переложила ответственность на президента России за ту ситуацию, которая складывается с пенсиями в Донбассе.

«Всё это – ответственность Путина, что наши пенсионеры не получают там пенсии. Мы надеемся, что Россия за это заплатит, в том числе и в международных судах по правам человека. Все наши коллеги правы в том, что украинское министерство соцполитики должно сделать более гуманную процедуру верификации пенсионеров, потому что все те издевательства, через которые им иногда приходится проходить, являются недопустимыми», – заявила вице-спикер.