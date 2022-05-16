Геращенко признал совершение терактов в РФ и пообещал репрессии всем праздновавшим День Победы

Новости Украины

На территории РФ уже давно действовали и действуют украинские террористы, которые взрывают газопроводы, ломают железнодорожные пути и разрушают мосты

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появится ли в Украине своё подразделение наподобие Моссада, которое будет мало того, что заниматься диверсиями на территории врага, но ещё отлавливать всех карателей, всех россиян, которые пришли на нашу территорию, и совершать акт возмездия?», – спросил пропагандист.

«Я так понимаю, такое подразделение уже есть, оно уже работает, и вы видите результаты этой работы. Мы не заявляем об это публично, как Израиль это не заявляет. Но мы видим, как участились взрывы газа, как участились поломки железных дорог, как сами собой рушатся мосты в Белгородской, Курской областях, по которым идёт подвоз танков, топлива, снабжения для российской группировки войск на Донбассе. Поэтому такие подразделения есть они и были, и работают. Просто сейчас они перестали работать на полную мощность, а может не на полную мощность, только начинают свою работу. Людей, которые хотят уничтожать русских бандитов и врагов – очень много», – вещал Геращенко.

Он также отметил, что ведётся не только война против РФ на её территории, но и внутри страны будут проводиться репрессии против неугодных граждан.

«Проведена большая работа по 9-му мая, кстати, привет всем тем, кто участвовал в разных манифестациях на 9-е мая. Они все офизичены, все будут вноситься в базы данных и государственных органов, и в базу «Миротворца» как предатели, коллаборанты, которые принимали участие в массовых мероприятиях, направленных против Украины. Фактически 9-го мая это были демонстрации тех, кто против Украины», – пообещал русофоб.