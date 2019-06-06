Геращенко рвет и мечет: из минской повестки убрали Россию

06.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Российская Федерация пока что не выполнила ни одного пункта Минских соглашений.

Об этом в ходе брифинга заявила экс-представитель Киева на минских переговорах, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем только приветствовать, если будет разблокирован вопрос заложников, политзаключённых и военнопленных, и в этом контексте мы считаем, что очень важно, чтобы были освобождены все из оккупированных территорий, но также и наши военнопленные моряки, выполняя решение гамбургского Морского трибунала, а также наших политзаключённых Кремля. Собственно, за это мы всегда были готовы передать россиян, которые были осуждены в украинских тюрьмах», – заявила Геращенко

«Все эти годы мы настаивали в Минске на создании пятой группы, которая бы касалась границы. Если речь идёт об установлении мира и выполнения Минских договорённостей всеми сторонами, к которым в первую очередь относится РФ, то уже сегодня надо готовиться к тому, как Украине будут переданы 400 километров нашей границы. Без передачи под контроль нашей границы мы не можем закрыть туда поставки техники, поставки оружия, наёмников, в том числе тех, которые сегодня находятся в украинских тюрьмах.

Поэтому мне кажется, что тем людям, которые сейчас готовят директивы и дают советы Зеленскому относительно «Минска», следует напомнить то, что действительно приведёт к установлению мира на Донбассе. В первую очередь, неправильно выдвигать требования только Украине, есть РФ, которая пока что не выполнила ни одного пункта этих соглашений ни в плане безопасности, ни в гуманитарном вопросе, ни по другим, мы этого не слышим. Мы слышим, что Украина всё выполнит, так мы всё выполняем! А где Россия?» – возмутилась экс-представитель Киева в Минске.

Отметим, что Россия не может выполнить или не выполнить Минские соглашениями, поскольку наряду с ОБСЕ, Францией и Германией является лишь гарантом их выполнения.