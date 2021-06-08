Геращенко собирается победить Россию, сражаясь за Протасевича и Навального

08.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинская власть должна «кричать на весь мир» об «узниках путинского режима», в число которых входит задержанный в Минске белорусский экстремист Роман Протасевич.

Об этом на съезде партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила депутат ВР одиозная Ирина Геращенко, известная своей русофобской истеричностью, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На каждый встрече сегодня мы должны с вами бороться за украинцев и не только за украинцев. Протасевич, Навальный – неважны фамилии, важно то, что их удерживает режим Путина. И чем громче на всех площадках мира мы будем напоминать о путинском режиме и его преступлениях, тем раньше этот режим пойдёт в никуда, и мы победим», – заверила Геращенко.

Также она подчеркнула, что необходимо принимать специальную резолюцию, так как президент Украины Владимир Зеленский недостаточно эффективно просит американского лидера Джо Байдена давить на президента РФ Владимира Путина.

«От нашего съезда мы должны проголосовать за резолюцию, побудить украинскую власть немедленно возобновить переговоры со всем миром об освобождении заложников. Зеленский не видосики должен записывать. Он должен иметь переговоры с Байденом и просить его давить на Путина не только по «Северному потоку-2», но и касательно освобождения всех заложников и политзаключенных», – призывала соратница Порошенко.