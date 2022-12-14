Геращенко в ярости: На Украине царит цензура и нет свободы слова

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В нынешней Украине возродилась практика так называемых темников – спускаемых властью для СМИ установок о том, как следует освещать те или иные темы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая в Верховной раде, заявила соратница экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко.

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«К сожалению, со свободой слова сегодня в Украине большие проблемы. И это недопустимо, что возвращается во время войны время темников худших из эпохи Януковича. Нет никакого объяснения отключения от системы [цифрового эфирного ТВ] Т2 трех проукраинских патриотических телеканалов. Коллективы [контролируемых или близких к Порошенко] «Прямого», «5-го» и «Эспрессо» работают в парадигме украинских новостей. Часть этого коллектива волонтерит и воюет на фронте, у коллектива есть потери на фронте, есть погибшие воины, которые вчера еще были журналистами, операторами, режиссерами. И в это время кто-то в тылу нажал кнопку, выключив телеканалы.

Она призвала депутатов «защищать принципы свободы слова».

«Мы еще раз апеллируем к власти с требованием немедленно вернуть эти телеканалы в цифровое вещание системы Т2, прекратить политическую цензуру, включить эти телеканалы в так называемый марафон, который сегодня превратился в худшие образцы пропагандистского путино-лукашенковского ТВ, и прекратить насаждать темники…», – призвала Геращенко.