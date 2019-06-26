Геращенко вошла в группу дружбы с РФ, чтобы стучать за «анекдоты про хохлов»

26.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Известная своими истеричными и русофобскими выходками вице-спикер Верховной рады и представитель украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко была одиозной фигурой в течении всей своей политической карьеры.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ирина Геращенко, которая замыкала скорбное шествие из зала заседаний ПАСЕ, – это мой любимый персонаж украинской политики. Просто я её помню в те времена, когда она была пресс-секретарём Ющенко, а потом стала депутатом Верховной рады и специально вошла в группу дружбы с РФ. Для чего? Для того, чтобы приглядывать за своими коллегами.

После первого же совместного заседания, которое у нас было в Одессе, она написала длинный донос на имя председателя Верховной рады, тогда им был Яценюк, сообщая, что, видите ли, непатриотичные депутаты Верховной рады смеялись над анекдотами, где хохлов называли хохлами. Она, правда, забыла сказать, что и москалей – москалями, но хохлов хохлами – это же оскорбление, унижение национального достоинства», – рассказал Затулин.

«И только евреев – по имени отчеству», – пошутил ведущий Владимир Соловьёв.

«Удивительно бдительная и стопроцентная украинка, которая во всех случаях знает, какие слова надо произносить», – отметил политик.

«Конечно, решение, которое было принято ПАСЕ, оно символическое для российско-украинских и российско-европейских отношений. Я не переоцениваю ни коем образом членство России в Совете Европы…

Но факт остаётся фактом: официальная Украина собирает урожай, который она посеяла, она расслабилась, привыкла к комфортным условиям, когда она в отсутствии российской делегации может говорить какие угодно гадости про Россию, рассказывать какие угодно лживые новости по поводу того или иного действия России и чувствует, что ей никто не оппонирует.

Она совершенно одрябла с точки зрения мускульной своей силы, не в состоянии вообще аргументировать и, кроме хамства, ничего не производит, как мы видим. Если вы хотите защищать свои национальные интересы, надо тренироваться с теми, кто может держать удар», – добавил Затулин.