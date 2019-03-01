Геращенко закатила нецензурную истерику

01.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

Представитель Украины в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко намеренно дезинформирует общественность о ходе переговорного процесса.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека, представитель ДНР в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Степень непрофессионализма официального представителя Украины в гуманитарной подгруппе превысила допустимый предел. Данная особа систематически не является на заседания. Действуя на опережение, предоставляет искаженную информацию, чем вводит в заблуждение народ Украины о ситуации с переговорным процессом», – отметила она.

Отдельно Дарья Морозова прокомментировала заявление Геращенко в Facebook от 27 февраля, в котором она в нецензурной форме обвинила представителей ДНР и ЛНР в срыве заседания подгруппы.

«Заседание группы было грубо сорвано базарным тетками (других оккупанты на захваченных территориях не нашли), которые приглашены от ОРДЛО и функция которых: озвучивать темники Кремля.

Представители РФ и приглашенные из ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны и о передаче россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политзаключенных Кремля, помилование 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях. И устроили отвратительную истерику, когда только украинские представители заявить требование о немедленном освобождении военнопленных моряков.

Во время заседания гуманитарного подгруппы ВКГ, в ходе обсуждения возможных вариантов обмена заложников, приглашенная из Донецка не дипломатично, базарно, в оскорбительной и некорректной форме попыталась делать заявления в адрес Украины и высшего политического руководства государства.

Украинские делегации выразила решительный протест координатору по поводу превращения тяжелого переговорного процесса в рынок с бранными хамами и покинула зал заседаний. Мои коллеги жестко указали представителям ОБСЕ и РФ по поводу недопустимости оскорбительных, недипломатичных высказываний в рамках переговорного процесса со стороны марионеток Кремля», – написала тогда Геращенко в соцсети.

«Это оскорбление всех жителей, проживающих на территории Донбасса. Равнодушие к судьбам наших граждан не меняется с 2014 года. Такое отношение способствует разжиганию вражды, розни и ненависти, которые полностью противоположны идеи восстановления мира на земле Донбасса», – прокомментировала истерику украинской чиновницы Дарья Морозова.