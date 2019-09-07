Геращенко закричал «Караул!» и сравнил Зеленского с Македонским

07.09.2019, Киев, Максим Карпенко

За прошедшие пять лет Запад устал от Украины и уже сегодня идет процесс перезагрузки отношений Европы и США с Россией.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» с тревогой сообщил экс-депутат Верховной Рады, советник министра внутренних дел, один из создателей одиозного сайта «Миротворец» Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Геращенко, именно изменение позиции Запада, а не включение в обменные списки похищенного из ДНР начальника ПВО первой Славянской бригады Владимира Цемаха является главной угрозой для Украины.

«Не так важен вопрос Цемаха и вопрос с расследованием трибунала, как то, что сказал недавно Эммануэль Макрон перед группой французских послов в своем выступлении две недели назад.

Он фактически призвал начать Европе мириться с Российской Федерацией. Вот это важно.

Цемах и трибуна MH17 на этом фоне – это второстепенный вопрос.

Сейчас за пять лет есть усталость от постоянных проблем с Украиной и президент Зеленский должен перерубить этот Гордиев узел (рассеченный по легенде Александром Македонским) и привлечь внимание к тому, что Россия продолжает удерживать наши территории, продолжает убивать наших людей.

Потому нужно смотреть не просто на вопрос Цемаха, а на вопрос перезагрузки отношения Европы к агрессии России против Украины», – спохватился Геращенко.