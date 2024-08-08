Герасимов дал Путину «обещание жизни». ВСУ вытеснят, но не уничтожат?

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Глава Генштаба генерал Валерий Герасимов не давал бы публичного обещания Владимиру Путину выбить группировку ВСУ из Курской области, если бы не был уверен в реалистичности этого, считает политолог Марат Баширов.

«Если бы Герасимов не был уверен, что всех перебьют, кто не понял, и что надо бежать – он бы не давал обещание президенту Путину. Потому что, это «обещание жизни», которое дается лишь раз. Как присяга. Разгромят и даже казнят», – написал Баширов.

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Пока что стабилизировать обстановку Генштабу не удалось.

«Противник любыми способами рвется к автодороге Рыльск-Льгов-Курчатов, высылая вперед боевые разведдозоры. Идут бои, обстановка сложная, динамично развивается», – пишет канал «Два майора», считающийся близким к пограничникам.

Обозреватель Александр Зимовский считает, что ВСУ будут выдавлены из Курской области, однако не уничтожены.

«Первоначальный успех прорыва ВФУ в Курскую область уже все обсосали. Но боятся в открытую сказать главное — там нет и никогда не было боевых частей, имеющих сегодняшнюю фронтовую выучку. Там одни срочники-пограничники, и в частях прикрытия тоже одни срочники…Поэтому у нас затык по времени с ликвидацией прорыва — надо перебрасывать на условную Суджу хотя бы одну пехотную дивизию с боевым опытом. Чего наше командование категорически не хочет – ибо тогда успех хохлами достигнут, и они снимают давление с любого участка по вашему выбору… Я предполагаю, что при сильном нажиме все оставшиеся бандеровцы уйдут обратно в хохляндию… Окружить их мы не сможем, только уничтожить технику и всех, до кого дотянемся», – прогнозирует Зимовский.

Тем временем, военные каналы сообщают, что в Курской области среди подразделений ВСУ присутствуют иностранные наемники – как минимум, поляки и французы.

«План внезапного вторжения ВСУ в Курскую область был заранее согласован с Монсом (штаб ОВС НАТО в Европе). В полный рост при его подготовке были задействованы ресурсы разведывательного сообщества США, Великобритании и Франции. В полную силу использовалась западная военная техника. А потом, в расчете, видимо, на идиотов, они разыгрывают спектакль, делая вид, что запрашивают у Киева информацию о совершенной «вылазке», – отмечает сенатор Дмитрий Рогозин.

Депутат Госдумы Сергей Миронов настроен оптимистично.

«Уничтожить нацистскую гидру можно, только сняв белые перчатки и засучив рукава. Уверен, что так и будет. Вместо усиления переговорных позиций, о котором на фоне атаки опять заговорили нацисты в Киеве, они получат усиление СВО и продвижение нашей армии».