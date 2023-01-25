Герасимова назначили для взятия Киева – Бортник

Назначение Валерия Герасимова на должность командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО ставит основной целью не освобождение Донбасса, а наступательную операцию с последующим штурмом Киева.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Герасимова назначили не для того, чтобы взять Донбасс. Его назначили, чтобы взять Киев. Герасимов уже раз шёл на Киев 24 февраля 2022 года. Просто не надо сужать временные рамки. Герасимову стоит задача взять Киев, но, может, на протяжении 2-3 лет.

Мы же понимаем, что если Россия сейчас возьмёт Донбасс, причём, мы понимаем, что при его взятии России придётся угробить большую часть своей армии и огромную часть ресурсов, Донбасс подготовлен к обороне. Приведёт это к завершению войны, к поражению Украины? Нет.

Поэтому более вероятно, что назначение Герасимова – это решение принято в рамках плана подготовки нового большого вторжения в Украину с целью оккупации как можно большего количества территорий или с целью превращения как можно большего количества территорий Украины в зону боевых действий, создания кризиса экономического, политического и военного характера», – предположил Бортник.