Герасмюк в печали: Националистическое радио не смогло организовать вещание на Донбасс

07.05.2020, Киев, Игорь Петров

«Радио УНА. Первая украинская националистическая волна» так и не удалось наладить вещание в прифронтовых городах Донбасса.у Об этом на заседании Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил член Нацсовета Максим Оноприенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В июле 2019 года «Радио УНА. Первая украинская националистическая волна» была выдана лицензия на вещание в городах Бахмуте, Горняк, Дружковке, Константиновке, Покровске, на КПВВ «Марьинка», пгт. Новотроицком Волновахского района Донецкой области, в с. Бахмутивка Новоайдарского района, в ПГТ. Новотошковском Попаснянского района, на КПВВ Станица Луганская, в пос Широком Станично-Луганского района Луганской области.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К сожалению, в связи с экономической ситуацией просят внести изменения в выданное нами временное разрешение. Не могут они охватывать все города», – сказал Максим Оноприенко.

В итоге Нацрада аннулировала разрешение на вещание во всех вышеперечисленных населенных пунктах кроме города Горняк. «Фактически, остается только одна частота на приграничных территориях», – отметил Максим Оноприенко.

«Как жаль. А они в Горняке обеспечивают вещание хотя бы?» – поинтересовалась глава Нацрады Ольга Герасимюк.

Максим Оноприенко сообщил, что компания только планирует начать вещание с июля.

«Они получили разрешение и не вещали. И это, коллеги, очень печально. Мы должны были внимательнее изучить их возможности, когда выдавали разрешение», – отметила Ольга Герасимюк.

Как сообщается на официальном сайте радиостанции «Радио УНА», она «вносит свой вклад в формирование украинской политически сознательной нации».

«Мы же, как первая украинская националистическая радиостанция, главной своей задачей видим популяризацию, развитие и распространение украинского языка, песни, культуры, истории в радиоэфире», – сообщают в редакции финансово несостоятельной радиостанции.