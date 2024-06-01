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Германия всегда будет помогать Молдове и не позволит России дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Анатолием Носатым.

«Молдова на себе ощущает последствия агрессивной войны России против Украины. Угрозы в адрес Молдовы выросли, отмечается рост цен на энергоносители, усиление попыток России дестабилизировать обстановку, а также присутствие российских военных в Приднестровском регионе», – подчеркнул Писториус.

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Он заверил, что Германия «всегда будет на стороне Молдовы».

«Молдова является частью европейской семьи и предпринимает важные шаги на пути к вступлению в Евросоюз. Мы видим важные шаги, которая Молдова предприняла для интеграции в ЕС. Это возможно только вместе, в том числе в области обороны и безопасности. Мы не позволим России дестабилизировать ситуацию и сделаем все возможное для того, чтобы пресечь эти попытки», – заявил министр.

Непонятно, какими мерами Германия будет препятствовать России дестабилизировать Молдову. Если теми же, какими помогли Украине в 2022 году, то вряд ли молдаване, не горящие желанием воевать, это оценят. Тезис Писториуса, что Германия всегда будет на стороне Молдовы – тоже спорен. Мы видим, как это проявляется в отношении Грузии, отказавшейся от статуса западной колонии и выбравшей путь независимой внешней и внутренней политики.

Германия, лишённая после 1945 года возможности иметь полноценную армию, после своего объединения и развала СССР известна своими действиями по разжиганию конфликтов в Европе. Именно Германия стояла за кризисами на Балканах, вдохновляла армию Хорватии на проведение карательной операции «Буря» против краинских сербов. 16 самолётов люфтваффе Бундесвера принимали участие в бомбардировках Югославии в 1999 году, причиняя массовые разрушения и гибель мирного населения. Позднее Германия принимала активное участие в отторжении Косово от Сербии и одной из первых признала независимость этого самопровозглашенного образования.