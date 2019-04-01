Германия дала понять, что готова сотрудничать с Зеленским

01.04.2019

Правительство ФРГ не комментирует итоги первого тура выборов в Украине, по словам представителя Кабмина Мартины Фиц, необходимо дождаться окончательных результатов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Я не могу комментировать результаты первого тура… Пока не будет официального результата, мы не хотим участвовать в спекуляциях», — цитирует Фиц Немецкая волна.

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В свою очередь представитель МИД ФРГ Мария Адебар сказала, что позиция министерства по Украине не изменилась. По ее словам, Берлин будет «сотрудничать с любым избранным во втором туре» кандидатом.

Она подчеркнула важность украинских реформ и намерение дальше работать над урегулированием конфликта в «нормандском формате» и реализацией минских соглашений.

Напомним, что по итогам подсчета 85 % протоколов в первом туре выборов лидирует с 30,4 % голосов Владимир Зеленский. За ним с открывом почти в два раза следует пока еще действующий президент Петр Порошенко с 16.02 %. На третьем месте с минимальным отрывом менее 3 % голосов – экс-премьер Юлия Тимошенко. Чуть более 11 % у одного из лидеров фирташевской части бывшего Оппоблока Юрия Бойко. Далее идут экс-министр обороны Анатолий Гриценко, экс-глава СБУ Игорь Смешко, глава Оадикальной партии Олег Ляшко и замыкает список лидеров гонки Александр Вилкул от ахметовского крыла бывшего Оппоблока.