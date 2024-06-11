Германия даст Украине ПВО, но не военных – Шольц

Анатолий Лапин.  
11.06.2024 15:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Организуемый Украиной в Швейцарии «саммит мира» не завершит конфликт. Россия в любом случае должна будет стать участником переговоров, но для этого ей нужно выполнить ряд условий.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Организуемый Украиной в Швейцарии «саммит мира» не завершит конфликт. Россия в любом случае должна...

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«Это не переговоры о завершении войны – Путину нужно будет продемонстрировать, что он хочет закончить эту брутальную войну и отвести свои войска, но, возможно, это сможет продемонстрировать, каким образом мы сможем двигаться вперед и инициировать процесс, который также будет предусматривать и возможное участие России. Но Украине решать, когда это произойдет. Пока Путин продолжает преследовать свою цель, мы не будем исключительно полагаться на наши усилия, мы будем поддерживать Украину», – заявил Шольц.

Канцлер сообщил о передаче Украине еще одной системы ЗРК Patriot, а также немецкой системы ПВО Iris-T, но подчеркнул, что Германия не будет отправлять так называемых инструкторов на Украину:

«Как вы знаете, мы решили, что будем поддерживать их на нашей территории, что касается обучения ВСУ, и тут ничего не изменится».

Зеленский же пожаловался на российские бомбы, которые его страна не в состоянии сбивать и просил еще ПВО:

«Огромное количество бомб, мне сейчас сказали: 135 за текущие сутки Россия применила. Знаете, они около тонны каждая. 135 – это очень много, с этим не справится никакая система. Нужны системы ПВО, нужны комплексные решения. Об этих комплексных решениях мы сегодня с Олафом и говорили, и я рассчитываю, что нам это удастся».

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