«Германия давно уже участник прокси-войны с Россией» – эксперт РАН

Максим Столяров.  
08.05.2025 15:36
  (Мск) , Москва
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Война, Германия, Дзен, Россия, Украина


Какую бы риторику не вёл Запад в целом и Германия в частности, в нынешнем конфликте Украина – лишь антироссийский инструмент.

Об этом на круглом столе в Москве заявил замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Какую бы риторику не вёл Запад в целом и Германия в частности, в нынешнем...

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«Украина с 2022 года ничего не имеет общего с желаниями европейской части Запада и неевропейской по поводу ценностей и так далее. Чёткое целеполагание – это Москва, это нынешние структуры власти, это лично Владимир Путин, это Россия как единая федерация. Поэтому конфликт был срежиссирован. Как корректно было сказано, виноват не тот, кто конфликт начал, а кто сделал его неизбежным, и конфликт направлен чётко против России.

Соответственно есть побочный продукт – милитаризация. Писториус стопроцентный лоббист немецкого ВПК. Строятся предприятия впервые в послевоенный период на постсоветской территории на Украине. Поэтому вот это обозначение возможного будущего военного конфликта – играют с огнём. И Писториус, и его коллеги пытаются ВПК сделать якобы движущей силой развития экономики. И Украина всего-навсего разменная карта», – подчеркнул Белов.

По его словам, в этой ситуации «Украина – это абсолютно понятный инструмент борьбы с Россией».

«Германия давно уже участник прокси-войны. Поэтому нам нужно более жёстко отвечать на эти нападки и выявлять тех, кто и как этот конфликт по-прежнему поддерживает и не собирается его, по крайней мере, в Европе регулировать», – добавил эксперт.

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