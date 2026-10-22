Германия должна быть первой – Караганов о целях ядерных ударов РФ

Анатолий Лапин.  
22.10.2026 16:13
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Россия должна быть готова к нанесению групповых ядерных ударов по европейским странам, если они не откажутся от своего антироссийского курса.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна быть готова к нанесению групповых ядерных ударов по европейским странам, если они...

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По мнению Караганова, первой целью среди европейских стран является Германия.

«Человечество, особенно Европа, в очередной раз заблудилось, Европа обезумела. Европа, которая является источником всех зол человечества – войн, геноцидов, расизма, колониализма, снова лезет на войну. Европейцев нужно остановить.

Мы останавливаем их безумную войну на Украине, которую они ведут против нас, но я считаю, что мы должны ради сбережения своих людей быть готовыми применить ядерное оружие. Это необязательно немедленно, но Россия должна продемонстрировать готовность применить ядерное оружие», – сказал он.

«И мы готовимся к этому – кое-какие изменения в ядерную доктрину уже внесены, будут еще внесены некоторые. Я предлагаю внести в российскую доктрину применения ядерного оружия положение о том, что любое столкновение со страной или группой стран, превосходящих нас по экономическому и научно-техническому, военному потенциалу требует от нас обязательного применения ядерного оружия.

Что касается точечных ударов – если уже бить, не дай Бог, то это должны быть групповые удары по нескольким странам. Я не хочу их сейчас называть, но Германия должна быть первой, если продолжит свою безумную линию», – заявил Караганов.

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