07.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина вредит сама себе, когда проводит жесткую и бескомпромиссную политику в отношении жителей Донбасса.

Об этом в совместном интервью “Европейской правде” заявил послы Германии и Франции на Украине, Эрнст Райхель и Изабель Дюмон.

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По словам немецкого дипломата, Украине следует готовится ко “дню Х”, когда возвращение Донбасса станет возможным, давая почувствовать людям по другую сторону контактной линии, что они свои для Киева.

“Украина вредит сама себе, когда выбирает жесткую и бескомпромиссную политику в отношении людей – подчеркну, простых людей, а не тех, кто провозгласил себя властью на тех территориях”, – сказал Райхель.

Не забывайте, что те люди – тоже украинцы, – добавила Дюмон. – И если они ощутят, что их считают иностранцами – это не поможет вам вернуть свои территории. Да что там, это уже вредит! Шаг за шагом эти люди все меньше ощущают себя гражданами Украины. Но этот процесс еще можно развернуть”.