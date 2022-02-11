Германия и Франция выступили гарантами войны на Украине

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Новости Украины

Плохие сигналы посылают миру англосаксонские хозяева оставшейся части Украины. Можно сказать, делают завершающие штрихи перед развязыванием большой войны на украинской территории.

Сразу же после девятичасовой и, по сути, провальной встречи советников лидеров стран Нормандского формата, Байден заявил, что американцам надо немедленно покинуть территорию «незалежной», а вслед за ним подобное заявление, адресованное гражданам Японии, сделал МИД Японии. Всё это происходит ровным счётом из-за фактического отказа украинских политиков выполнять Минские соглашения.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Несмотря на пафосные «обіцянки-цяцянки» Зеленского, касаемо выполнения условий Минска-2, которые тот давал Макрону, ни о каком прогрессе в этом архиважном вопросе речи не идёт. Ермак отказался давать ранее обещанный ответ на предложения Донецкой и Луганской Народных Республик по реализации Минских соглашений, как и застопорил подписание итогового документа по итогам встречи, отказываясь от обсуждения возможности предоставления особого статуса Донбассу.

И, несмотря на откровенную диверсию украинской стороны, страны-гаранты Украины в части выполнения Минских соглашений – Франция и Германия – на путь истины «незалежную» не наставили. Собственно, Дмитрий Козак заявил, что Минские соглашения не готовы выполнять 3 из 4 участников Нормандского формата, а все семь лет Украина, Франция и Германия вели игру, не собираясь выполнять Минск-2.

Собственно, Макрон, который ещё недавно выступал «послом доброй воли» на Украине, свою миссию перед «красавицей» выполнил – сбагрил/продал списанные катера, локомотивы и пожарные машины, и дело с концами.

Но по украинской версии, переговоры прошли «хорошо». Ермак отчитался СМИ, что на следующем заседании трёхсторонней контактной группы будут рассмотрены законы, предусмотренные Минским форматом. И здесь возникает вполне закономерный вопрос: а будет ли следующее заседание ТКГ? Ведь ещё одним доказательством провала вчерашних переговоров является отсутствие договорённостей касательно следующей встречи политсоветников.

Украина под покровительством Германии и Франции тянет время, таким образом, давая возможность своим хозяевам из-за океана подготовиться к полномасштабной войне. Кого-то может успокоить заявление Байдена о том, что он ни при каких обстоятельствах не направит войска США в «незалежную», потому что начнётся «мировая война». Войска он действительно не направит, потому что, во-первых, уже это сделал, в том числе, отправил военных инструкторов, обучивших украинских боевиков убийству русских; а во-вторых, «сонный Джо» вместе с Британской Короной напичкал Украину таким количеством оружия, что эта страна вот-вот рванёт.

В этом контексте уместно вспомнить интервью Сороса, одного из главных спонсоров всех войн и госпереворотов, данное немецкому печатному изданию в 2014 году. Главный посыл таков: ЕС должен погрузить Украину в войну – или Украина похоронит ЕС. Так может, выполняя соросовский план, гаранты Украины по Минским соглашениям – ФРГ и Франция – фактически гарантируют на её территории войну?..