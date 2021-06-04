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04.06.2021, Санкт-Петербург, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, Политика, Россия
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Германия и Россия начали наращивать товарооборот, несмотря на санкции

Несмотря на общее напряжение в отношениях между Германией и Россией, а также пандемию коронавируса,...

Несмотря на общее напряжение в отношениях между Германией и Россией, а также пандемию коронавируса, в прошлом году уровень торговли между странами вырос на 11%.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты, глава представительства немецкой экономики в Российской Федерации Маттиас Шепп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шепп подчеркнул, что, по данным опроса внутри членов палаты, большинство из них положительно отозвались о бизнес-климате в России.

«Все знают, что мы самая крупная иностранная бизнес-ассоциация в России, у нас больше тысячи членов палаты. Вопреки неприятной общей ситуации, мы в прошлом году росли на 11%.

Только 6% (опрошенных) считают, что положение и ситуация предприятий в России плохая. 94% довольны. 16% говорят, что положение очень хорошее, 51% считают хорошим и удовлетворительным 27%. Только 5% говорят что в ближайшие месяцы будут вынуждены увольнять людей, а 51% – будут нанимать дополнительных сотрудников. Никто не нанимает дополнительных сотрудников, если не верит, что с бизнесом все будет хорошо», – заявил Шепп.

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