Германия и Россия становятся стратегическими партнерами – киевский эксперт

05.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Газопровод «Северный поток-2» возвращает Германию и Россию в разряд стратегических союзников.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Джангирова, запуск газопровода превращает Германию в мощнейший газовый хаб и европейскую сверхдержаву.

«Северный поток» – это политический проект. Очень смешно, когда это Зеленский говорит Меркель. Потому что Меркель ему должна в ответ сказать, а на последней встрече она это и сказала: «Да, мальчик, это мой политический проект. Вместе с Владимиром Путиным, это наш на двоих проект». Путин решает вопрос обхода тех территорий, которые он считает ненадежными, Германия превращается в мощнейший газовый хаб. Это политический проект Берлина и Москвы… Да, скажет Меркель, это политический проект – Зеленскому от этого легче станет? Экономически он тоже имеет свою роль, существенную. Он экономически достаточно выгоден», – сказал эксперт.

«Германия превращается в энергетическую сверхдержаву, европейскую. Естественно [Россия будет ее стратегическим союзником]. Мы выходим на правильные вещи. Проект политический экономических партнеров», – заявил Джангиров.