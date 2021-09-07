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07.09.2021 20:20 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Газ, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Труба, Украина
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Германия и США вступили в борьбу за обладание украинской ГТС – бывший посол РФ

Новости УкраиныГермания хочет выкупить украинскую газотранспортную систему для того, чтобы использовать её в качестве резервной...

Германия хочет выкупить украинскую газотранспортную систему для того, чтобы использовать её в качестве резервной на случай прекращения работы «Северного потока-2».

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в ЕС в отставке Василий Корчмарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И Франция, и Германия поддерживают выполнение Минских соглашений. О чём это говорит? На мой взгляд, чтобы в будущем избежать каких-либо новых санкций со стороны Америки в отношении «Северного потока-2», Германия просматривает вопрос выкупа украинского газопровода, чтобы её восстановить и использовать в качестве резерва», – сказал он.

Кроме того, по мнению Василия Корчмаря, США также собираются выкупить украинский газопровод, чтобы окончательно поставить Европу под своё влияние.

«Здесь также можно сказать, что американцы тоже заинтересованы в этом вопросе. Мы знаем, что уже атомные энергетики прибыли в Киев, будут заниматься установкой ядерных блоков.

Но американцы тоже хотят приобрести эту газовую трубу, которая идёт в Европу, чтобы поставить её полностью под своё влияние», – резюмировал экс-посол.

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