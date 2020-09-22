Германия использует Навального как повод для сворачивания «СП-2» – Умланд

22.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Германии раскручивают скандал с якобы отравлением российского оппозиционера Алексей Навального для того, чтобы иметь красивый повод поддаться давлению США и приостановить строительство «Северного потока-2».

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife TV» заявил немецкий политолог Андреас Умланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне кажется, что в Германии инцидент с Навальным так сильно обсуждается не потому, что люди действительно озабочены Навальным, а потому что немецкое правительство ищет объяснения для простого немецкого избирателя, почему Германия выходит из этого «Северного потока-2».

Потому что это было бы слишком позорно сказать: «Вы знаете, США нам запретили достроить этот проект. Поэтому мы не достроили». А так они могут сказать: «Вы знаете, там было такое скандальное покушение на убийство Навального». Хотя это же не первый раз, и его не убили. Были намного более скандальные акции для Германии со стороны России. К примеру, взлом Бундестага или убийство в центре Берлина грузинского гражданина», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что прогнувшаяся под США Германия использует инцидент с Навальным как повод для приостановки строительства «Северного потока-2».

«Навального очень жалко, и я очень рад тому, как Германия себя ведёт из-за всего этого. Но мне тоже кажется, как вы говорили, что это не рационально, но рациональность как раз в этом есть. Рациональность состоит в том, что, наверное, просто в немецком правительстве или в ЕС собрались люди и за закрытыми дверями обсудили это и сказали: «Если США не хотят, чтобы достроили этот «Северный поток-2» он и не будет достроен».

Такие реалии, и нам сейчас просто надо выйти из всего этого. И тут появился повод, чтобы это всё связать с Навальным и сказать: «Вы знаете, мы такие защитники прав человека, что мы сейчас закручиваем этот проект, потому что мы недовольны этой ситуацией», – заключил Умланд.