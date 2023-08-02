Германия, как в Средние века, забирает себе украинских женщин

Елена Острякова.  
02.08.2023 15:36
  (Мск) , Москва
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беженцы, Германия, Дзен, Общество, Украина


Германия тратит на содержание украинских беженцев 3,5 миллиарда евро ежегодно. Сейчас их примерно 707 тысяч. Это не благотворительность, а прагматичное инвестирование в собственную демографию.

Об этом в интервью «Альфа Радио» заявил Белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия тратит на содержание украинских беженцев 3,5 миллиарда евро ежегодно. Сейчас их примерно 707...

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«С украинцами они проводят вполне прагматичную политику. Стареющее население Германии, а тут прибытие тысяч людей с Украины, многие из которых – женщины репродуктивного возраста. Они просто исправляют демографический баланс Западной Европы. Цинизм предельный, но все это прикрывается красивыми словесами о помощи украинскому народу. На первый взгляд все так оно и выглядит.

Действительно, для какой-то там Оксаны из Ужгорода действительно лучше жить в Германии и получать 400 евро на себя и еще 400 на ребенка, нежели сидеть на территории Украины и ждать с моря погоды. То свет погаснет вследствие обстрелов, то мужчину любимого заберут в ВСУ, он вернется оттуда при хорошем раскладе без ноги. Они выбирают эмиграцию», – сказал Шпаковский.

Он полагает, что украинское руководство спокойно смотрит на эту ситуацию, потому что тоже собирается эмигрировать.

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