Германия, как в Средние века, забирает себе украинских женщин
Германия тратит на содержание украинских беженцев 3,5 миллиарда евро ежегодно. Сейчас их примерно 707 тысяч. Это не благотворительность, а прагматичное инвестирование в собственную демографию.
Об этом в интервью «Альфа Радио» заявил Белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«С украинцами они проводят вполне прагматичную политику. Стареющее население Германии, а тут прибытие тысяч людей с Украины, многие из которых – женщины репродуктивного возраста. Они просто исправляют демографический баланс Западной Европы. Цинизм предельный, но все это прикрывается красивыми словесами о помощи украинскому народу. На первый взгляд все так оно и выглядит.
Действительно, для какой-то там Оксаны из Ужгорода действительно лучше жить в Германии и получать 400 евро на себя и еще 400 на ребенка, нежели сидеть на территории Украины и ждать с моря погоды. То свет погаснет вследствие обстрелов, то мужчину любимого заберут в ВСУ, он вернется оттуда при хорошем раскладе без ноги. Они выбирают эмиграцию», – сказал Шпаковский.
Он полагает, что украинское руководство спокойно смотрит на эту ситуацию, потому что тоже собирается эмигрировать.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.