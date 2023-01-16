Германия, как вся Европа, начинает расплачиваться за любовь к бандеровцам – экономист

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Промышленность европейских государств падает, но этот процесс будет только ускоряться из-за поддержки Украины.

Об этом в эфире интернет-блога «Ty сhЕ!?» заявил российский экономист и политолог Евгений Гильбо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Немцы теперь покупают какой-нибудь газ латвийский или шведский, и покупают они его исключительно по цене превышающей… Если раньше средняя цена была 250, то теперь она в среднем 850. Разумеется, до потребителя это тоже доходит вчетверо дороже, чем в старые времена, до того, как Германия решила доказывать свою любовь бандеровцам. На сегодняшний день, конечно, в Германии достаточно плохо с энергетикой, энергетика перестала быть экологичной, упор сейчас идет на угольные станции, угля тоже не хватает. Соответственно, приходится покупать», – сказал эксперт.

По его словам, Германия снизила энергопотребление в два раза и, соответственно, все это падение пришлось на промышленность.

«На сегодня в Германии закрылось порядка 40% химических производств, некоторое количество других энергоемких производств… Эта редукция в доиндустриальную Германию, которая была в свое время предусмотрена «планом Моргентау», сейчас этот план достаточно четко выполняется – германская промышленность будет ликвидирована, и Германия превращена в сельскохозяйственную зону, где будут обрабатывать землю и радовать своими промыслами туристов. И в общем Германия тогда станет окончательно энергонезависима… Сейчас Европа только начинает платить за поддержку бандеровщины, из-за безразличия населения. Да, конечно, население не поддерживало ту волну русофобии, которая гналась последний год по всем их средствам массовой информации, но европейское население и не противодействовало этой волне. И, соответственно, платить за нее придется. Не столько за русофобию, сколько за ложь себе относительно бандеровцев», – заявил Гильбо.