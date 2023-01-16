Германия, как вся Европа, начинает расплачиваться за любовь к бандеровцам – экономист

Анатолий Лапин.  
16.01.2023 11:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 725
 
Война, Германия, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Промышленность европейских государств падает, но этот процесс будет только ускоряться из-за поддержки Украины.

Об этом в эфире интернет-блога «Ty сhЕ!?» заявил российский экономист и политолог Евгений Гильбо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Промышленность европейских государств падает, но этот процесс будет только ускоряться из-за поддержки Украины. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Немцы теперь покупают какой-нибудь газ латвийский или шведский, и покупают они его исключительно по цене превышающей… Если раньше средняя цена была 250, то теперь она в среднем 850. Разумеется, до потребителя это тоже доходит вчетверо дороже, чем в старые времена, до того, как Германия решила доказывать свою любовь бандеровцам.

На сегодняшний день, конечно, в Германии достаточно плохо с энергетикой, энергетика перестала быть экологичной, упор сейчас идет на угольные станции, угля тоже не хватает. Соответственно, приходится покупать», – сказал эксперт.

По его словам, Германия снизила энергопотребление в два раза и, соответственно, все это падение пришлось на промышленность.

«На сегодня в Германии закрылось порядка 40% химических производств, некоторое количество других энергоемких производств… Эта редукция в доиндустриальную Германию, которая была в свое время предусмотрена «планом Моргентау», сейчас этот план достаточно четко выполняется – германская промышленность будет ликвидирована, и Германия превращена в сельскохозяйственную зону, где будут обрабатывать землю и радовать своими промыслами туристов.

И в общем Германия тогда станет окончательно энергонезависима… Сейчас Европа только начинает платить за поддержку бандеровщины, из-за безразличия населения. Да, конечно, население не поддерживало ту волну русофобии, которая гналась последний год по всем их средствам массовой информации, но европейское население и не противодействовало этой волне. И, соответственно, платить за нее придется. Не столько за русофобию, сколько за ложь себе относительно бандеровцев», – заявил Гильбо.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть