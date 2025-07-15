Германия купит американские «Пэтриоты» у США в подарок Украине – Писториус

Германия закупит в США и передаст Украине два комплекса ПВО «Пэтриот».

Об этом на брифинге заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина остро нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны. Мы в ходе разговора выдвинули предложение, что Германия могла бы купить у американцев две системы «Пэтриот» и поставить их непосредственно в Украину, исходя из того, что в настоящее время мы не в состоянии предоставить еще одну систему, учитывая необходимость, которую мы все не можем закрыть для себя.

Мы говорили об этом сегодня, а также о других возможных путях и дальнейшей поддержке, с помощью платной системы. Мы договорились, что в очень-очень короткие сроки, будет обсуждаться, как это может происходить и при каких условиях. Есть также некоторые технические и логистические, а также финансовые вопросы, которые необходимо решить, но все они кажутся решаемыми для нас обоих, и поэтому мы сделаем свою работу быстрее… Но не создавайте иллюзий. Должны быть хорошие сроки, даже месяцы, пока она не будет готова к отправке», – заявил Писториус.