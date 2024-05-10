Германия купит у США три системы «Хаймарс» и поставит на Украину

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Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом в рамках визита в Вашингтон заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Писториуса, речь идет об американских РСЗО, которые будут сняты со складов ВС США, закуплены за деньги Германии и переданы Украине.

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«В сотрудничестве с американцами мы поставим в Украину три пусковых установки залпового огня. Они взяты из запасов вооруженных сил США и будут оплачены нами. Мы еще раз подтвердили, насколько важно НАТО и европейские партнеры, когда речь заходит о том, как мы поддерживаем Украину, какое значение, какую опасность представляет нападение Путина на Украину для безопасности в Европе и в мире», – заявил Писториус.

При этом Писториус подтвердил, что ФРГ не собирается поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus.