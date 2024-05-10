Германия купит у США три системы «Хаймарс» и поставит на Украину

Анатолий Лапин.  
10.05.2024 15:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 299
 
Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Украина


Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом в рамках визита в Вашингтон заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Писториуса, речь идет об американских РСЗО, которые будут сняты со складов ВС США, закуплены за деньги Германии и переданы Украине.

Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом в рамках визита...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В сотрудничестве с американцами мы поставим в Украину три пусковых установки залпового огня. Они взяты из запасов вооруженных сил США и будут оплачены нами. Мы еще раз подтвердили, насколько важно НАТО и европейские партнеры, когда речь заходит о том, как мы поддерживаем Украину, какое значение, какую опасность представляет нападение Путина на Украину для безопасности в Европе и в мире», – заявил Писториус.

При этом Писториус подтвердил, что ФРГ не собирается поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть