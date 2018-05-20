20.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Германия наплевала на истерики Украины

Германия поспособствует реализации проекта «Северный поток-2», потому что газопровод в обход Украины обеспечит Берлину поставки дешевого газа.

Такое мнение в студии телеканала «112 Украина» выразил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом вопросе ключевая позиция остаётся за ФРГ, которое и получает этот газ. Да, Германия получит значительные дополнительные объёмы газа, что позволит им стать крупнейшим газовым рынком континентальной Европы. Раньше большие объёмы торговались через британские хабы. Сейчас мы видим, что Британия вышла из ЕС, потому Германия будет крупнейшим игроком. Немецкие чиновники также осознают все возможные риски со стороны антимонопольных органов ЕС и так далее и тому подобное», – заявил Марунич.

Эксперт уверен, что проект будет реализован по причине экономической выгоды для Берлина.

«Проект будет реализован. И я объясню, почему. Потому что дешёвый газ. Это и выгода для немецких компаний, для немецкого бизнеса. Там будет дешёвый газ. Он будет существенно дешевле, чем тот, что поступает через газификационные терминалы, в частности, через СПГ из США», – уверен Марунич.