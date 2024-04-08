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Власти Германии лишь делают вид, что проводят расследование относительно подрыва трубопроводов в Северном море.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат бундестага Вольфганг Виле.

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«Я считаю, что немецкие власти делают вид, что проводят расследование. Но боюсь, что они не особо заинтересованы в раскрытии фактов. Поскольку, если выяснится, что след ведет на Украину, в Германии разразится дискуссия касательно того, стоит ли и дальше ее поддерживать. И, если выяснится, что какая-либо страна — союзник Германии заплатила преступникам, или они прибыли оттуда, также разразится большая дискуссия. И я думаю, что правительство этого не хочет», – сказал Виле «Известиям».

Похожего мнения придерживается и член генерального совета общества дружбы Кипр – Россия Михалис Филаниотис.

«Кипр и другие европейские страны будут заниматься тем, что ему скажет Евросоюз. Они сделают всё, что ему скажут верхушка Евросоюза и американцы. Если ему скажут, что нельзя принимать участие в расследовании, они этого не сделают, — заявил Филаниотис.