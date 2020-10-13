13.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Политика, Россия
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Германия не хочет ссориться с Москвой из-за Навального


Берлин заинтересован в хороших отношениях с Российской Федерацией, несмотря на дело с так называемым отравлением российского блогера Алексея Навального

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РИА Новости заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

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«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы – страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», – сказал министр.

Он также добавил, что «трудно назвать коллегу», с которым он встречался чаще, чем с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Наши страны поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики», – добавил Маас.

Впрочем, по его словам, межгосударственные отношения «страдают» из-за ряда инцидентов, включая хакерскую атаку на бундестаг в 2015 году и убийство бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине. В обоих случаях немецкая сторона заявляет о причастности Москвы, но Россия эти обвинения отвергает.


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