Германия не меньше США виновата в кровавой истории на Украине

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Германия заинтересована в российско-украинском конфликте точно так же, как и в Майдане 2014 года.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас принято представлять Германию в этом конфликте некоей страдательной стороной. Мол, она всей душой за добрососедские отношения с Россией и Белоруссией, но нехорошие дяди из Вашингтона их заставляют. Извините, фронтменами программы «Восточное партнерство» числились Польша и Швеция, а реально стояла Германия. А это ничто иное, как экспансия Евросоюза на восток. Фрау Меркель сыграла ключевую роль в перевороте 2014-го года в Киеве. Другое дело, что американцы ее переиграли и поставили во главе киевского режима сплошь своих ставленников. А немцы рассчитывали, что после этого переворота Украина с ее богатствами окажется в распоряжении Берлина. Поэтому представлять, что они вынуждены, не стоит. Они преследуют свои интересы», – сказал Шишкин.

Он считает, что Евросоюз заинтересован в поражении России так же, как и США, но по другим причинам.

«И, кстати сказать, у ЕС больший интерес к тому, чтобы, как они выражаются, нанести стратегическое поражение России, нежели чем у США. Потому что ЕС в его нынешнем виде даже сохраниться не сможет, если ему не удастся сломать Россию. Я напомню, что ЕС в его нынешнем виде – это прямой продукт распада СССР. Они прекрасно понимают, что, если где-то убывает, то в другом месте прибывает. Когда у нас очень сильно убыло, у них очень сильно прибыло. И вот всё, что у них прибыло, сейчас заканчивается. Они это проели. Им сейчас нужны не просто дешевые энергоресурсы для того, чтобы их экономика была конкурентоспособной, им нужно их получать практически даром. А для этого нужно Россию расчленить и превратить в свою колонию», – сказал Шишкин.