Германия не оставит в покое Калининград – эксперт

России придется решать проблему сухопутного коридора из Белоруссии в Калининградскую область.

Об этом на круглом столе в Москве заявил шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«С позиции глобуса – у Калининграда есть два варианта, в которых он выступает в качестве активного ядра геополитических изменений региона. Первый – это необходимость сухопутного коридора с Белоруссией. Я нисколько не оптимистичен, что нам не придется его прорубать силой, и у нас замечательно получится отражать атаки Запада. Польша и Литва сами не пойдут на эскалацию, но мы не знаем, как повернется ситуация в Евросоюзе, как себя поведет Германия, которая хочет сделать свою армию самой большой в Европе…

Решение проблемы сухопутного коридора, может быть, сейчас не на первом месте, но она должна быть, как минимум, на второй позиции. Ее нужно решать. Литва понимает, что с нее спросят за все, потому что проблему сухопутного коридора жизнь, так или иначе, поставит на повестку дня», – заключил Стремидловский.