Германия не оставит в покое Калининград – эксперт

01.06.2022  20:22 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Калининград, Конфликт, Общество, Политика, Россия


России придется решать проблему сухопутного коридора из Белоруссии в Калининградскую область.

Об этом на круглом столе в Москве заявил шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России придется решать проблему сухопутного коридора из Белоруссии в Калининградскую область. Об этом на...

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«С позиции глобуса – у Калининграда есть два варианта, в которых он выступает в качестве активного ядра геополитических изменений региона. Первый – это необходимость сухопутного коридора с Белоруссией. Я нисколько не оптимистичен, что нам не придется его прорубать силой, и у нас замечательно получится отражать атаки Запада. Польша и Литва сами не пойдут на эскалацию, но мы не знаем, как повернется ситуация в Евросоюзе, как себя поведет Германия, которая хочет сделать свою армию самой большой в Европе…

Решение проблемы сухопутного коридора, может быть, сейчас не на первом месте, но она должна быть, как минимум, на второй позиции. Ее нужно решать. Литва понимает, что с нее спросят за все, потому что проблему сухопутного коридора жизнь, так или иначе, поставит на повестку дня», – заключил Стремидловский.

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