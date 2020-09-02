02.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Германия, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Провокации, Россия, США, Украина
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Германия не заинтересована в укреплении Польши за счёт Белоруссии – Шахназаров


Германия сдерживает страны Старой Европы от вмешательства в белорусский кризис, поскольку не заинтересована в том, чтобы «троянский конь США» со столицей в Варшаве укрепился за счёт политического захвата Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что Германия начала выходить на уровень великих держав, становится главной страной Европы, это чувствуется в отношении «Северного потока-2», когда немцы отстаивают свои интересы, которые не совпадают с американскими.

«У всех стран исторические дипломатические векторы не меняются. И в этом смысле Польша для Германии всегда была основным соперником. И для поляков – как Россия, так и Германия. На мой взгляд, немцы не заинтересованы в укреплении Польши. Им совершенно не надо, чтобы Польша, не дай Бог, влезла в Белоруссию и за счёт этого укрепила свой авторитет в Европе.

Тем более, мы понимаем, что для Старой Европы Польша всё больше и больше вносит внутренний диссонанс, плюс – это троянский конь американцев», – добавил Шахназаров.


Он подчеркнул, что немцам не нужен никакой буфер, гораздо важнее для Германии, чтобы Россия оставалась угрозой Польше.

«Другое дело, что для Украины у Германии был вечный другой политический вектор, поэтому там они очень активно участвовали. Здесь (в Белоруссии – ред.) сдерживают всю реакцию Старой Европы. Поэтому мы видим – Польша, Прибалтика, а Старая Европа всё-таки реагирует очень сдержанно», – добавил кинорежиссёр.

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