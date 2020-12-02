Германия обходит американские санкции и обещает завершение «Северного потока-2»

02.12.2020, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на противодействие и угрозы Вашингтона, российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям заявил глава комитета по энергетике бундестага Клаус Эрнст.

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«Я уверен, что проект завершится, даже несмотря на санкции США. Хотелось бы упомянуть, что в немецкой земле Мекленбург – Передняя Померания недавно был создан специальный фонд, цель которого – помогать немецким компаниям обходить американские санкции. И даже если сейчас некоторые партнеры выходят из сделки, как видно из отзыва органа по сертификации DNV GL, я думаю, что есть альтернативные способы завершить строительство трубопровода. На следующей неделе этот процесс должен запуститься, и это вселяет большие надежды», – сказал Эрнст.

Такеж издание поинтересовалось, что реализации проекта угрожает больше — санкции США или эскалация между РФ и ФРГ из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Американские санкции угрожают непосредственно компаниям, что крайне серьезно. Что касается мер ЕС против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, в Германии меньшинство высказалось за прекращение экономического сотрудничества с РФ из-за этого кейса. Стоит напомнить, что недовольство германо-российским газовым сотрудничеством возникло еще во времена холодной войны. Уже тогда США хотели помешать этому сотрудничеству. Было бы абсурдно прекращать его сейчас», – считает депутат.

Также он сообщил, что сейчас как в Германии, так и Европе в целом ведутся дебаты о том, как защититься от влияния США, которое носит не столько политический, сколько экономический характер.

«Прежде всего это риторика главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который, например, назвал действия США неприемлемыми. Лично я выступаю за пошлины на американский сланцевый газ, а также за меры в отношении отдельных граждан США, которые внесли особый вклад при введении санкций. Европа должна стать более независимой от американской валютной системы», – резюмировал Эрнст.