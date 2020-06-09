Германия обвинила США в посягательстве на свой суверенитет

09.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Германия считает неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока – 2» и готова к ответным мерам.

Об этом «Известиям» заявили депутаты бундестага Германии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что сенаторы США разработали законопроект, направленный против российских трубоукладчиков «Академик Черский» и «Фортуна», которые должны завершить проект. По словам американских законодателей, газопровод «угрожает нацбезопасности США» и «энергетической независимости Украины и Европы».

«Нынешнюю угрозу США наложить экстерриториальные санкции нельзя рассматривать как акт дружбы. Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза. Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьезные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа», – сказал глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике Клаус Эрнст.

Член того же комитета Тимон Греммельс убежден, что потенциальные санкции США достроить проект не помешают.

«Запрет на обслуживание газопровода, который обсуждают в Штатах, скорее показывает, что, по мнению Вашингтона, Россия сможет закончить его самостоятельно. Германия со своей стороны намерена наблюдать и оценивать дальнейшее развитие ситуации с тем, чтобы поддержать завершение трубопровода», – отметил Греммельс.

Кроме того, депутат настаивают на том, чтобы Берлин поддержал европейские компании, вовлеченные в проект. Так, депутат Мартин Нойманн говорит, что это касается и тех организаций, которые страхуют трубоукладочные суда.

«Когда речь заходит об устойчивом энергетическом рынке, Германию не должны выбивать из колеи вопросы геополитики. Это касается и таких проектов, как СП-2, который гарантированно покроет запрос Европы на газ. Поскольку европейский газовый рынок, несмотря на роль российских поставок, очень конкурентен, я настаиваю, чтобы страны Евросоюза активнее включились в этот проект», – подчеркнул Нойманн.

В свою очередь член комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике, главный партийный организатор делегации ФРГ в Европейской народной партии Маркус Пипер, завил, что американские санкции представляют собой «недопустимое вмешательство в европейскую энергетическую и торговую политику», а также призвал Европейскую комиссию занять четкую позицию по тем проблематичным подходам, которые практикуют США в международной торговле.