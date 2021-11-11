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11.11.2021 15:29
(Мск), Белград,
Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Германия, Политика, Финансы
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Германия объявила инвестиционную блокаду Республике Сербской

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна больше не будет инвестировать...

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна больше не будет инвестировать в Республику Сербскую, которая, по его словам, активно работает над уничтожением Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает Klix.ba, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершенно очевидно, что мы не можем ни хотеть, ни желать направлять деньги немецких налогоплательщиков в энтитет, который активно работает над разрушением БиГ как государства, – сказал министр. – И мы рассмотрим индивидуальные меры против тех, кто ставит под сомнение территориальную целостность этой страны ».

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также добавил, что Германия в этом вопросе имеет понимание «партнеров по ЕС, а также с американцев и британцев в отношении возможных санкций против определенных политиков в БиГ».

«Мы не сможем с опущенными руками следить за продолжением этой безответственной политики, потому что она наносит вред не только народу БиГ, а также прогрессу, достигнутому за долгие годы на основе Дейтонского мирного соглашения при огромной поддержке международного сообщества, ЕС и Германии», – отметил Маас.

Ситуация в БиГ, по мнению Мааса, является наихудшим политическим кризисом с момента окончания войны в 1995 году и сейчас этой стране идут разговоры о новом конфликте. Глава МИД Германии подчеркнул, что «что ответственность за эту опасную и безответственную сепаратистскую политику несет правительство Республики Сербской».

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