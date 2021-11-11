Германия объявила инвестиционную блокаду Республике Сербской

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна больше не будет инвестировать в Республику Сербскую, которая, по его словам, активно работает над уничтожением Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает Klix.ba, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершенно очевидно, что мы не можем ни хотеть, ни желать направлять деньги немецких налогоплательщиков в энтитет, который активно работает над разрушением БиГ как государства, – сказал министр. – И мы рассмотрим индивидуальные меры против тех, кто ставит под сомнение территориальную целостность этой страны ».

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также добавил, что Германия в этом вопросе имеет понимание «партнеров по ЕС, а также с американцев и британцев в отношении возможных санкций против определенных политиков в БиГ».

«Мы не сможем с опущенными руками следить за продолжением этой безответственной политики, потому что она наносит вред не только народу БиГ, а также прогрессу, достигнутому за долгие годы на основе Дейтонского мирного соглашения при огромной поддержке международного сообщества, ЕС и Германии», – отметил Маас.

Ситуация в БиГ, по мнению Мааса, является наихудшим политическим кризисом с момента окончания войны в 1995 году и сейчас этой стране идут разговоры о новом конфликте. Глава МИД Германии подчеркнул, что «что ответственность за эту опасную и безответственную сепаратистскую политику несет правительство Республики Сербской».