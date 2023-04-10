Германия опасается наглого воровства российских активов

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Конфисковать замороженные на Западе российские активы в пользу Украины не так просто.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

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«Дискуссии об изъятии замороженных российских активов в пользу киевского режима периодически активизируются. Но сделать это не так просто, как кажется. Все-таки воровство не может быть столь откровенным и бессовестным, под него надо подвести юридическое обоснование, обезопасить собственные активы», – сказал дипломат «Известиям».

По его словам, пока в ход идут иные механизмы.

«Показательный пример — введение внешнего управления в дочерних германских структурах российских энергетических концернов под предлогом заботы об энергобезопасности страны», – добавил дипломат.

Кроме того, он сообщил, что германские предприниматели, сделавшие выбор в пользу продолжения взаимовыгодного сотрудничества с российскими партнерами подвергаются сильнейшему давлению.

«При этом очевидно и то, что германский бизнес за прошедшие десятилетия пустил на российском рынке очень глубокие корни, чувствовал себя весьма комфортно и не хочет его покидать. Тем более что освободившиеся ниши, как показывает практика, готовы оперативно занять российские предприятия, а также бизнесмены из третьих стран. Что уже и происходит», – отметил Нечаев.