Германия опередит США в поставках Киеву оружия – украинский посол

Вадим Москаленко .  
18.05.2023 18:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Последний пакет военной помощи Украине, за которым приезжал в Германию президент Владимир Зеленский, имеет беспрецедентные масштабы.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Последний пакет военной помощи Украине, за которым приезжал в Германию президент Владимир Зеленский, имеет...

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«В пакете системы ПВО. Заказаны ещё четыре системы IRIS-T, уже в ближайшее время на Украину прибудут пусковые установки к системам IRIS-T малого радиуса действий и очень большое число ракет, которые будут помогать защищать украинское небо. В пакете также 15 «Гепардов», которые будут тоже прикрывать украинское небо и украинских солдат на линии фронта. В пакете бронированные автомобили на целый батальон, и в пакете есть очень много разных вещей, том числе колёсные гаубицы, которые законтрактированы для украинских ВС, снаряды 155 мм, гранаты и гранатомёты.

Пакет действительно очень большой – 2,7 млрд евро. И что важно, что не только этот пакет, но и в целом Германия с начала 22-го года помогла Украине на 17 млрд евро, и ещё 11 заложено на ближайшие годы исключительно на помощь в оружии. Результаты этого визита – фантастические и очевидные. Это как раз то, что нужно Украине», – сказал Макеев.

«По большому счёту, Германия сейчас по объёму предоставленной помощи Киеву после США на втором месте», – уточнила ведущая.

«Абсолютно. И президент Украины на пресс-конференции сказал, обращаясь к журналистам и канцлеру: будем работать над тем, чтобы Германия вышла на первое место», – подтвердил посол.

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