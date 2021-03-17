«Германия опозорилась. Европейцы будут ездить в Россию за «Спутником»

17.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Даже наиболее развитым европейским странам не обойтись без российской антиковидной вакцины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет немецкий политолог Александр Рар.

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«Распространение «Спутник V» в странах Европы будет зависеть от того, смогут ли быстро начать производство этой вакцины в Европе, потому что из России привозить можно, но это займет кое-какое время, ведь начнется волокита на границах. Нужно производить ее здесь – в Италии, Германии, Восточной Европе. Тогда она будет быстро распространяться, и летом уже будут говорить об успехе. А российские исследователи, медики, ученые, которые изобрели «Спутник V», получат за это Нобелевскую премию», – считает Рар.

Он отмечает, что немецкое правительство за последние месяцы «просто опозорилось в организации вакцины и в борьбе с пандемией», хотя и «прошла первую волну с наименьшими потерями».

«Все изменилось осенью этого года и особенно зимой. Много немцев пострадало. Этому есть много разных причин. Во многом тоже неправильные подходы немецкого правительства. Но, во-первых, всем действительно обещали вакцинацию. Еще в январе большинству пожилых людей хотели сделать прививку. Сделать это не получилось. Потом оказалось, что организовать даже на местном уровне массовую вакцинацию невозможно. Ждали вакцину. Она не пришла, потому что ее и не было.

Потом были скандалы вокруг масок. Сначала говорили, что носить их не нужно, потом стали, наоборот, заставлять их носить. Потом выяснилось, что их не хватает. Сейчас их много, но в их производстве и закупке тоже была замешана коррупция в высших кругах немецких политических партий, особенно, правящей Христианско-Демократической Партии», – пишет политолог.

Он прогнозирует, что европейцы будут ездить в Россию за «Спутником».

«Для этого нужно на какое-то время либерализовать визовый режим, как во время Чемпионата мира по футболу в 2018 г. В таком случае люди смогут делать тест, приехать в Россию, получить вакцину и поехать обратно. И всем будут рассказывать, как это все успешно и как им Россия фактически спасает жизнь. Думаю, об этом стоит задуматься», – резюмирует Рар.