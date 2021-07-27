Германия осознала, что нужно давить на Киев в вопросе Донбасса

27.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Германия поняла, что без выполнения «Минских договоренностей» мир на Донбассе не наступит, а для этого нужно заставить Киев сдвинуться с мертвой точки.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Украине дважды за последнее время было напрямую сказано о необходимости выполнения «Минска».

«Они заговорили, причем дважды за последние полторы недели, о том, что Украина должна ввести в законодательство формулу Штайнмайера. Для тех, кто не знает – это формула, которая предполагает проведение выборов до передачи границы под контроль Украины, границы с Россией. Это принципиальная вещь, элемент «Минских соглашений». Обычно это звучало так: главная обвиняемая сторона была Россия, она должна то, се, пятое, десятое или ничего не говорили, просто плохо себя ведет Россия. Сейчас дважды за последнее время было сказано, было дано понять украинскому руководству, что без начала имплементации этой формулы Штайнмайера, предполагающей, что должен быть разработан специальный закон для выборов на территории непризнанных республик…», – сказал Погребинский.

«Меркель говорит: «Нам нужно, чтобы на тех территориях прошли выборы». Значит закон должен быть, украинский парламент должен его принять – специальный закон, не тот, который для нас всех, и должны пройти выборы. И после того, как они пройдут и будет заключение ОБСЕ о том, что они прошли нормально, после этого вступает в силу особый статус для непризнанных республик на постоянной основе и передается граница под контроль украинских пограничников. Это говорит о том, что они дошли до такой точки, когда стали понимать, я имею в виду немцев, стали понимать, что иного выхода завершить эту всю ужасную историю просто нет, кроме как оказать давление на Киев, чтобы он сдвинул с мертвой точки политическую часть договоренностей», – заявил Погребинский.