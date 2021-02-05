Германия останется под американской оккупацией

05.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новая администрация США приняла решение приостановить сокращение американского военного контингента в Германии на 12 тысяч человек, о чем объявил прежний президент Дональд Трамп.

Соответствующее заявление, передает корреспондент «ПолитНавигатора», огласил глава Европейского командования вооруженных сил США Тод Уолтерс.

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По его словам, сейчас будет всестороннее изучение этого вопроса, после будет объявлено окончательное решение.

При этом эксперты обращают внимание, что нахождение иностранных войск на территории Германии ограничивает немецкий суверенитет.

«Многие оппозиционные немецкие журналисты и политики рассматривают присутствие американских, британских и до недавнего времени находившихся там французских войск на территории Германии как своего рода признак недостаточного суверенитета, даже довольно унизительный», – говорит «Известиям» германист Александр Камкин.

В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник также признает, что нахождение американцев стесняет немецкий суверенитет, хотя в отрыве от евроатлантического единства он и не считается в Германии самостоятельной ценностью.

«Мы наблюдаем определенный симбиоз: у Берлина и у Вашингтона есть основание сохранять войска. Но вместе с тем и в США, и в Германии, да и в целом в Европе есть противники сохранения американского военного присутствия на европейской территории. Часть американцев считает, что это ведет к дополнительным расходам, осложняет отношения с Россией, которая ощущает угрозу.

В Европе ряд политиков думает о суверенитете своих стран, на территории которых американцы разместили свои войска. Но сейчас, в силу текущих политических событий, эти точки зрения непопулярны, популярна точка зрения о единстве НАТО», – сказал Крамник.

Камкин также уверен, что в обозримом будущем американцы свои войска из Германии не выведут.

«Для этого необходимо, чтобы либо распался блок НАТО, либо к власти в США пришли изоляционисты, которые будут возрождать тезис «Сделаем Америку снова великой». Но пока в ближайшем будущем это тоже маловероятно», – считает германист.