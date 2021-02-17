Германия отделила мух Навального от котлет экономического сотрудничества с РФ

17.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на антироссийскую риторику немецких политиков, связанную с делом осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального, Москва и Берлин продолжат взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили профильные эксперты, опрошенные «Независимой газетой».

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«Отношения между РФ и Германией, которые всегда оставались стабильными, даже после крымских событий 2014 года, после «дела Навального» приобрели качественно новое измерение. Многие эксперты говорят, что Россия потеряла Германию и своего единственного партнера из крупных стран ЕС. Однако пока мы видим, что немцы не готовы переносить политические разногласия на экономические проекты, прежде всего на «Северный поток – 2», – сказал программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Впрочем, он не исключает, что эта ситуация может измениться и под влиянием президента США Джо Байдена внутриполитического предвыборного давления в самой Германии.

Ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович говорит, что экономические отношения ФРГ и РФ очень масштабны, поэтому какого-то резкого обрыва в них ожидать не приходится.

«В России или с Россией работают около 3 тыс. немецких компаний, включая очень крупные фирмы в различных отраслях (энергетика, машиностроение, химия, финансы). В газовой сфере кооперация сохранится на ближайшие несколько десятилетий, несмотря на зеленый курс ЕС. Фактором, способствующим интересу Германии к газовой кооперации с Россией, будет выход Германии из угольной и атомной энергетики.

А с точки зрения дальнейшей эволюции ЕС важно, что благодаря проектам «Северный поток – 2» и Eugal Германия сможет контролировать транзит крупных объемов газа в южную и восточную периферии ЕС, опираясь на этот рычаг в продвижении немецкого видения желаемого развития всего Европейского союза», – подчеркивает Митрахович.

По словам президента Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевича, отношения Германии и России являются весьма прагматичными.

«Германия как лидер ЕС должна высказывать свое мнение по отношению к ситуации с правами человека и другим событиям в России, которые расходятся с представлениями ЕС об общечеловеческих ценностях и правах человека. Но Германия не будет сворачивать те проекты с Россией, которые критически для нее важны: «Северный поток – 2» крайне актуален для Германии, в том числе в контексте снижения углеродных выбросов», – заявил Манкевич.