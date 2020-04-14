14.04.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Минский процесс, Политика, Россия, Экономика
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Германия отказывается смягчать антироссийские санкции в условиях пандемии




Несмотря на санкции, введенные Брюсселем против РФ, Европейский союз продолжает активно торговать с Россией.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр, отвечая на вопрос, возможно ли смягчение антироссийских санкций в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

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«Санкции, которые были объявлены Евросоюзом в отношении России, были сформулированы весьма четко. Так же четко прописаны и условия их отмены. Вопрос снятия увязан напрямую с выполнением Минских договоренностей, и в условиях нынешней пандемии я не ожидаю каких-либо изменений», – сказал дипломат.

При этом он обратил внимание, что, несмотря на существующие санкции, между странами ЕС и Россией ведется активная торговля.

«Так, например, в 2019 году товарооборот между Германией и Россией, куда, кстати, в том числе входит продукция фармацевтической промышленности и медицинские товары, составил $53 млрд — это на 10% меньше, чем 2018 году, что обусловлено в первую очередь более низкими ценами на сырье», – рассказал посол.

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