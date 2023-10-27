Германия откупилась от Украины зениткой ради поставки дефицитных снарядов Израилю

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Германия передает Украине зенитный ракетный комплекс IRIS-T и ракеты к нему. Кроме того, в новый пакет помощи входят тягачи, прицепы, БТР, беспилотники и, что отдельно интересно, – кассетные боеприпасы для HIMARS (при том, что Берлин подписал и ратифицировал Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую использование и передачу таких снарядов).

Таким образом ФРГ делает свой вклад в усиление дырявой украинской ПВО – до этого президент Украины Владимир Зеленский просил западных партнеров дать хотя бы в аренду на зиму свои системы ПВО.

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По мнению военного эксперта, члена движения «Другая Украина» Юрия Дудкина, эта одна установка никак не спасет от ударов российских ракет и беспилотников, а ее передача Киеву – это «отступные», – известно, что сегодня ФРГ также отправила в Израиль партию 155-мм артиллерийских боеприпасов нового производства, которая должна была поступить на Украину.

«Это зенитная ракетная малой дальности, до 40 километров и, как правило, предназначена для работы по низколетящим целям. Ну что такое одна установка, которая передается в распоряжение киевского режима. Понятное дело, еще с каким-то комплектом инструкторов офицеров стран НАТО, потому как украинские военные такими комплексами не управляют, чтобы вы понимали. Одна установка – это вообще ничего. Скорее всего, она будет установлена где-то под Киевом, как это обычно делается, для того, чтобы обломки сбиваемых Украиной ракет падали на головы тех же киевлян. Кроме всего прочего, одна установка абсолютно не делает никакой погоды. Немцы делают, что называется, отступную для Киева», – почеркнул Дудкин.